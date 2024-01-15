Advertisement

فنون ومشاهير

فنان شهير خارج السباق الرمضاني المقبل!

Lebanon 24
15-01-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1152999-638409604409384964.jpeg
Doc-P-1152999-638409604409384964.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الفنان محمد فراج عدم مشاركته في موسم رمضان 2024، وذلك بسبب انشغاله في تصوير مسلسله الجديد "كتالوغ" الذي يُعرض عبر منصة "نتفليكس" الرقمية.



وفي حديث صحفي، قال فراج: "مش موجود في رمضان، عندي مسلسل هبدأ أصوره اسمه "كتالوغ" يُعرض على "نتفليكس".
Advertisement


وحقق فراج نجاحات كبيرة على مستوى السينما والدراما، حيث عُرض له أخيراً مسلسل "بطن الحوت" عبر منصة "شاهد vip"، وهو مكوّن من 15 حلقة، وبطولة: باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، يوسف عثمان، حسام الحسيني، بسمة، زينب غريب، حسن أبو الروس، ترنيم هاني، سارو شديد، وضيوف الشرف: تامر حبيب، أمينة خليل وأحمد فهمي.
المصدر: لها
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:10 | 2024-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:57 | 2024-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:32 | 2024-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2024-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2024-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:12 | 2024-01-15
10:29 | 2024-01-15
07:41 | 2024-01-15
04:11 | 2024-01-15
03:32 | 2024-01-15
02:53 | 2024-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24