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فنون ومشاهير
فنان شهير خارج السباق الرمضاني المقبل!
Lebanon 24
15-01-2024
|
23:00
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أكد الفنان محمد فراج عدم مشاركته في موسم رمضان 2024، وذلك بسبب انشغاله في تصوير مسلسله الجديد "كتالوغ" الذي يُعرض عبر منصة "نتفليكس" الرقمية.
وفي حديث صحفي، قال فراج: "مش موجود في رمضان، عندي مسلسل هبدأ أصوره اسمه "كتالوغ" يُعرض على "نتفليكس".
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وحقق فراج نجاحات كبيرة على مستوى السينما والدراما، حيث عُرض له أخيراً مسلسل "بطن الحوت" عبر منصة "شاهد vip"، وهو مكوّن من 15 حلقة، وبطولة: باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، يوسف عثمان، حسام الحسيني، بسمة، زينب غريب، حسن أبو الروس، ترنيم هاني، سارو شديد، وضيوف الشرف: تامر حبيب، أمينة خليل وأحمد فهمي.
المصدر:
لها
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