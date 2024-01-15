فنان شهير خارج السباق الرمضاني المقبل!

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أكد الفنان محمد فراج عدم مشاركته في موسم رمضان 2024، وذلك بسبب انشغاله في تصوير مسلسله الجديد "كتالوغ" الذي يُعرض عبر منصة "نتفليكس" الرقمية.وفي حديث صحفي، قال فراج: "مش موجود في رمضان، عندي مسلسل هبدأ أصوره اسمه "كتالوغ" يُعرض على "نتفليكس".وحقق فراج نجاحات كبيرة على مستوى السينما والدراما، حيث عُرض له أخيراً مسلسل "بطن الحوت" عبر منصة "شاهد vip"، وهو مكوّن من 15 حلقة، وبطولة: باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، يوسف عثمان، حسام الحسيني، بسمة، زينب غريب، حسن أبو الروس، ترنيم هاني، سارو شديد، وضيوف الشرف: تامر حبيب، أمينة خليل وأحمد فهمي.