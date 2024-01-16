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فنون ومشاهير

هل تذكرون برنامج SLCHI؟ صورة نادرة لأعضاء الفريق تنتشر شاهدوا كيف كانوا

Lebanon 24
16-01-2024 | 02:45
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نشر الممثل الكوميدي نعيم حلاوي صورة قديمة عبر حسابه الخاص على فيسبوك.

وظهر حلاوي في الصورة مع أعضاء فريق برنامج SLCHI.

 وعل~ق حلاوي على الصورة بالقول: صورة خاصة نادرة غير متداوَلة من الزمن الجميل سنة ١٩٩٦ في استوديو MTV القديم (الأشرفية) خلال تصوير سهرة ميلادية خاصة يقدمها فريق SLChi. تجمع الصورة (من اليمين): نعيم حلاوي، عادل كرم، فادي رعيدي، المخرج كميل طانيوس، الزميلة كاتيا باشا، طوني ابو جودة وناتالي نعوم".
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وحظي برنامج SLCHI بشعبية واسعة ولا يزال حتى اليوم يتم تداول مقاطع فيديو من فقراته عبر مواقع التواصل.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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