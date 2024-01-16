هل تذكرون برنامج SLCHI؟ صورة نادرة لأعضاء الفريق تنتشر شاهدوا كيف كانوا

نشر الممثل الكوميدي نعيم حلاوي صورة قديمة عبر حسابه الخاص على فيسبوك.



وظهر حلاوي في الصورة مع أعضاء فريق برنامج SLCHI.



وعل~ق حلاوي على الصورة بالقول: صورة خاصة نادرة غير متداوَلة من الزمن الجميل سنة ١٩٩٦ في استوديو MTV القديم (الأشرفية) خلال تصوير سهرة ميلادية خاصة يقدمها فريق SLChi. تجمع الصورة (من اليمين): نعيم حلاوي، عادل كرم، فادي رعيدي، المخرج كميل طانيوس، الزميلة كاتيا باشا، طوني ابو جودة وناتالي نعوم".

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وحظي برنامج SLCHI بشعبية واسعة ولا يزال حتى اليوم يتم تداول مقاطع فيديو من فقراته عبر مواقع التواصل.



