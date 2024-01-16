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فنون ومشاهير

بعد وفاة ابنه غرقاً.. الفنان الشهير اعتزل التمثيل نهائياً وقرّر التفرّغ للعبادة وهذا وضعه الصحي

Lebanon 24
16-01-2024 | 09:10
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كشفت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، عن موقف زوجها النجم حسن يوسف من المشاركة في أعمال فنية جديدة عقب وفاة ابنهما الأصغر عبدالله.
 
 
وأكدت اعتزاله التمثيل نهائيا حزنا على ابنه الذي توفي في شهر تموز من العام الماضي متأثرا باسفكسيا الغرق، وقالت أن يوسف قرر التفرغ للعبادة.
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وعن تدهور الحالة الصحية لزوجها حسن يوسف، أكدت شمس أن زوجها بحالة صحية جيدة، واعتذاره عن المشاركة في الأعمال الفنية جاء بسبب قراره اعتزال التمثيل.
وكان نجل الفنان حسن يوسف، واسمه عبد الله، وعمره 35 سنة، قد تعرض لإسفكسيا الغرق بقرية سياحية بمنطقة الساحل الشمالي أثناء السباحة في عطلة الصيف الماضي، وعثر على جثمانه أمام الشاطئ. (سيدتي)
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