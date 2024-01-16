بعد إعلان طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي.. هذا ما كشف عن علاقتهما!

أفاد موقع "فوشيا" الفني بأن خبر انفصال النجمين المصريين، ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي لم يكن مفاجئا، بل إن بعض المقربين منهما توقعوا خلال الفترة الماضية وقوع الطلاق عام 2024، بعد أن زادت حدة الأزمات بينهما خلال الفترة الماضية.

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وذكرت مصادر مقربة من العوضي، لـ "فوشيا" أن الخلاف بينه وبين ياسمين بدأ منذ ما يقرب من شهر، وتحديدا بعد ظهورهما سويًّا في حفل توزيع جوائز مجلة "وشوشة"، وسئلت خلاله الفنانة عن إمكانية انجابهما لطفل، لكن الخلاف تفاقم بينهما إلى أن وصل لذروته منذ ما يقرب من أسبوع.





وأوضحت المصادر بأن العوضي حاول بشتى الطرق خلال الأيام القليلة الماضية إيجاد حل لتلك المشاكل بينهما، كان آخرها معايدته لها صباح الثلاثاء بعيد ميلادها، كما طلب من إعلامية شهيرة التوسط بينهما، الا ان ياسمين عبد العزيز كانت مصممة على الانفصال، ولكنها رفضت الإعلان عنه الى ان ينتهي الفنان من جولته الدعائية لفيلمه الجديد "الإسكندراني" في مصر ومختلف الدول العربية، حتى لا يُسأل في وسائل الإعلام عن سبب الانفصال، ويؤثر ذلك على فيلمه السينمائي الذي يعد أول بطولة له في عالم السينما.