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فنون ومشاهير
كيف علّق شقيق ياسمين عبد العزيز خبر انفصالها عن العوضي؟
Lebanon 24
16-01-2024
|
12:21
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علق الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، على خبر طلاقها من زوجها الفنان أحمد العوضي.
وكتب وائل عبد العزيز، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": " لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم".
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المصدر:
سيدتي
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وائل عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
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