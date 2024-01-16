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فنون ومشاهير

كيف علّق شقيق ياسمين عبد العزيز خبر انفصالها عن العوضي؟

Lebanon 24
16-01-2024 | 12:21
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علق الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، على خبر طلاقها من زوجها الفنان أحمد العوضي.


وكتب وائل عبد العزيز، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": " لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم".
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المصدر: سيدتي
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وائل عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز

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