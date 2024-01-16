كيف علّق شقيق ياسمين عبد العزيز خبر انفصالها عن العوضي؟

علق الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، على خبر طلاقها من زوجها الفنان أحمد العوضي.





وكتب وائل عبد العزيز، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": " لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم".

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