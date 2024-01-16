فنان عربي شهير يشارك في فيلم هوليوودي

يتحضّر الفنان المصري عمرو سعد للمشاركة في فيلم أميركي يحمل توقيع المخرج الحاصل على جائزة الأوسكار، روبرت موريسكو.





وفي تصريح تلفزيوني، أكد سعد توجهه لتوقيع عقد مشاركة فيلم مهم جداً من كتابة وإخراج موريسكو، وأن عمليات التحضير له قائمة حالياً.

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وأشار إلى أنه سيكون أول فنان عربي بعد عمر الشريف يشارك كبطل في فيلم هوليوود كبير.



وكشف سعد عن تفاصيل حصوله على جائزة "كابري الشرق الأوسط" عن دوره في فيلم "The Goat"، واصفا إياها بأنها تكريمية أكثر من كونها تنافسية، حيث أُقيم المهرجان باسم "كابري هوليوود"، ويُعنى بالسينما في هوليوود والسينما الإيطالية ويُكرم الأعمال السينمائية الأوروبية.

وفي ختام حديثه، أشار سعد إلى رغبته في جلب جزء من الإنتاج السينمائي إلى مصر والسعودية، معبرًا عن تطلعه لتحقيق تغيير كبير في مجال الإنتاج السينمائي.