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فنون ومشاهير

تقود طائرة مُقاتلة.. ملازم في سلاح الجو الأميركي تتوج بلقب ملكة جمال أميركا تعرفوا إليها (فيديو)

Lebanon 24
17-01-2024 | 00:06
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فازت الملازم ثاني ماديسون مارش، الطيارة المقاتلة في سلاح الجو الأميركي، بلقب ملكة جمال أميركا، لتصبح بذلك أول فرد نشط في الخدمة العسكرية يحقق هذا اللقب، حيث تم تتويجها في حفل أقيم في أورلاندو، فلوريدا.
 
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وتبلغ مارش من العمر 22 عامًا وتتابع دراستها في كلية هارفارد كينيدي في كامبريدج، ماساتشوستس، وقبل أن تدخل عالم الجمال، كانت قد تلقت تدريبًا في ناسا مرتين، وتتمتع برخصة طيارة خاصة، قبل تكريس وقتها لمكافحة سرطان البنكرياس بسبب فقدان والدتها بسببه في عام 2018.

وحازت مارش سابقًا على حزام أسود في التايكواندو، وأنها متعددة المواهب والمهارات، بحسب صفحة ملكة جمال أمريكا على فيسبوك.

وقالت مارش بعد فوزها: "ها نحن نظهر للعالم أن النساء يمكن أن يفعلن أي شيء، جميع النساء التي تنافست معهن هن الأكثر لطفًا وذكاءً وموهبة وشغفًا من الناس الذين قابلتهم على الإطلاق، ليس لدي شك أنهن سيكن في طليعة كل ركن في أميركا سواء كان في العمل الخيري أو السياسة أو الأعمال أو أكثر."
 
 
 
 
وقدمت مارش شكرها لعائلتها وأصدقائها ومدربيها، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز جاء تكريمًا لوالدتها، وأكدت على أن النساء اللاتي شاركت معهن في المسابقة يمتلكن لطفًا وذكاءً وموهبة وشغفًا.

وفازت مارش بلقب ملكة جمال أميركا في حفل شهد مشاركة 51 متسابقة، وكانت الوصيفة الأولى هي إيلي برو من تكساس.(فوشيا)


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