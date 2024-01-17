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فنون ومشاهير

صبية وبغاية الجمال.. هل تزوج حسين فهمي للمرة السابعة؟ (صور)

Lebanon 24
17-01-2024 | 02:21
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نشرت عارضة أزياء تدعى مريم علاء صورا على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" برفقة النجم المصري حسين فهمي ما تسبب في انتشار أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن زواجه للمرة السابعة.
 
 
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وكشف عدد من نشطاء مواقع التواصل أن الصور نشرتها مريم علاء في شهر آب الماضي من إعلان لأحد المنتجعات السياحية شاركت فيه مع النجم المصري الكبير، وأن الأخبار المتداولة عن زواجهما لا صحة لها. ولم يعلق حسين فهمي على الأخبار المتداولة حول زواجه.

يُذكر أنه يعرض لحسين فهمي حالياً فيلم "الإسكندراني" الذي يجسد فيه شخصية اليوناني "يورجو".(لها)






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