مصرية.. تعرفوا إلى الفائزة بلقب "إكس فاكتور" لعام 2024 (فيديو)





ومن المقرر أن تنال حنين، صاحبة "إكس فاكتور 2024"، عقداً خاصاً لإنتاج مجموعة أغانٍ مع المجموعة العالمية "وورنر ميوزيك مينا"، إضافة إلى فوزها بسيارة من طراز 2024.

Advertisement وتنافست حنين مع الإماراتي ناصر حمدان، والمغربية شيماء عمران، حيث استطاعت التغلّب عليهما في الحلقة الأخيرة. فازت المصرية حنين الشاطر بلقب "إكس فاكتور" لعام 2024، بعد تفوّقها على مدار حلقات البرنامج والمسابقة الغنائية الشهيرة التي يشارك في لجنة تحكيمها النجمان أنغام وراغب علامة.ومن المقرر أن تنال حنين، صاحبة "إكس فاكتور 2024"، عقداً خاصاً لإنتاج مجموعة أغانٍ مع المجموعة العالمية "وورنر ميوزيك مينا"، إضافة إلى فوزها بسيارة من طراز 2024.وتنافست حنين مع الإماراتي ناصر حمدان، والمغربية شيماء عمران، حيث استطاعت التغلّب عليهما في الحلقة الأخيرة.

وكانت حنين الشاطر قد دفعت الفنان راغب علامة خلال تجارب الأداء في برنامج "إكس فاكتور"، لأن يطلب غلق الموسيقى بعد اندهاشه من أدائها.



ونشرت حنين مقاطع فيديو "ريلز" عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" ظهرت فيها وهي تغنّي بعفوية مع والدها، وأبهرت متابعيها بصوتها الرائع، ووعد الفنان راغب علامة بأن تصبح حنين يوماً ما فنانة معروفة.(لها)





