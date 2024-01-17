Advertisement

فنون ومشاهير

فنان تعرّض لحادث سير مروّع.. سيارته انقلبت ونُقِلَ على الفور إلى العناية المركزة وهذا وضعه حاليّاً

Lebanon 24
17-01-2024 | 07:50
A-
A+
Doc-P-1153620-638410980216625726.jpg
Doc-P-1153620-638410980216625726.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرّض الفنان فادي خفاجة صباح اليوم، لحادث سير مروّع، بعد انحراف السيارة عن الطريق، وانقلابها، مما استدعى  دخوله أحد المستشفيات.

وعن تطورات حالته الصحية، نشرت الفنانة منة جلال صورة لفادي خفاجة معلقة عليها قائلة: "فادى فى الرعاية المركزة تحت الملاحظة عشان يطمنو على المخ لما العربية اتقلبت وهو الحمد الله فى تحسن". (اليوم السابع)
Advertisement
 
 
فادي خفاجة
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:21 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
07:30 | 2024-01-17
07:05 | 2024-01-17
04:28 | 2024-01-17
03:27 | 2024-01-17
02:51 | 2024-01-17
02:21 | 2024-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24