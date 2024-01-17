فنان تعرّض لحادث سير مروّع.. سيارته انقلبت ونُقِلَ على الفور إلى العناية المركزة وهذا وضعه حاليّاً

تعرّض الفنان فادي خفاجة صباح اليوم، لحادث سير مروّع، بعد انحراف السيارة عن الطريق، وانقلابها، مما استدعى دخوله أحد المستشفيات.



وعن تطورات حالته الصحية، نشرت الفنانة منة جلال صورة لفادي خفاجة معلقة عليها قائلة: "فادى فى الرعاية المركزة تحت الملاحظة عشان يطمنو على المخ لما العربية اتقلبت وهو الحمد الله فى تحسن". (اليوم السابع)

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