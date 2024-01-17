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فنون ومشاهير

ممثل شهير أوقف في مطار ميونخ.. ما القصة؟

Lebanon 24
17-01-2024 | 12:49
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أوقفت سلطات الجمارك في مطار ميونخ الألماني الممثل الأميركي من أصول نمساوية أرنولد شوارزنيجر، لاستجوابه.


واشارت سلطات الجمارك إلى بدء إجراءات قانونية للاشتباه في انتهاكه لقوانين الضرائب.


وفي السياق، قال المتحدث باسم دائرة الجمارك الرئيسية في المدينة في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي": "أستطيع أن أؤكد أنه معنا منذ ساعتين تقريبا، هذه عملية قياسية نحن ملزمون بتنفيذها. بدأت إجراءات التقاضي الضريبي".
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