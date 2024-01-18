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فنون ومشاهير

زفاف أسطوري استمر لـ 10 أيام: أطلت بتاج من الألماس.. فستان عروس أمير بروناي من توقيع مصمم لبناني (صور)

Lebanon 24
18-01-2024 | 00:22
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كشف المصمم اللبناني العالمي زهير مراد عن تصميمه لفستان الزفاف الذي ارتدته أنيشا روسناه عروس الأمير عبد المتين، خلال حفل زفاف أسطوري أقيم مؤخرا في بروناي.

وشارك مراد التفاصيل عبر حسابه على إنستغرام، حيث نشر صوراً من الحفل وكواليس تصميم الفستان.

وعبّر مراد عن فخره بالمشاركة في هذا الحدث المهم قائلاً: كان لي الشرف أن أكون جزءًا من حفل الزفاف الملكي لعائلة بروناي من خلال تصميم فستان زفاف عروسة الأمير عبد المتين. ألف مبروك للعروسين، أتمنى لهما حياة مليئة بالحب والسعادة.
وارتدت العروس أنيشا فستانها الأبيض الأنيق بأسلوب محتشم، وزُيّنت إطلالتها بتاج من الماس ومجوهرات لافتة.

كما تم تصميم الطرحة والتاج بشكل يتناسب مع فستانها، مما أضفى على إطلالتها لمسة من الجمال والأناقة.
 
 
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يُشار إلى أن حفل الزفاف جذب انتباه العالم، حيث حضره عدد كبير من أفراد العائلات الملكية من دول مختلفة، وتميز بالاحتفالات التقليدية والفخامة.

ووفقًا لتقارير أميركية، كان الأمير عبد المتين وعروسه أنيشا قد تواعدا لبضع سنوات قبل أن يُعلن السلطان عن خطوبتهما في تشرين الأول من عام 2023.

وتجدر الإشارة إلى الاحتفالات الملكية بمناسبة الزفاف استمرت لمدة 10 أيام، واختتمت بمأدبة ملكية كريمة على شرف العروسين.(فوشيا)






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