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فنون ومشاهير

بعد أنباء خيانة أحمد العوضي لها.. ياسمين عبد العزيز تخرج عن صمتها وترد (صورة)

Lebanon 24
18-01-2024 | 01:55
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بعد أخبار عن خيانته لها، نفت النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز، في منشور لها عبر حسابها على فيسبوك الشائعات التي تم تداولها بشكل كبير حول أسباب انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي، وكتبت قائلة: "أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخونني خلال 5 سنين جواز وانفصالنا شيء قدري، مش بإيدينا".
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بدورها علقت النجمة أيتن عامر على نفي النجمة ياسمين عبد العزيز أن سبب طلاقها من زوجها النجم أحمد العوضي ليس بسبب خيانته لها قائلة: "انتي ليه بتشرحي و احنا مالنا ومال السبب دي حاجة تخصكوا انتوا بس، ربنا يعملكوا الخير و يعوضكوا خير، انتم الاتنين متتخيروش عن بعض وبنحبكوا وبندعيلكوا".
و قد شنّ جمهور ياسمين عبد العزيز هجوما حادا على الفنانة ايتن عامر بعد رسالتها على منشور عبد العزيز، متعجبين من طريقة تحدث آيتن عامر مع ياسمين وخصوصا انها قالت "احنا مالنا بالسبب"، واوضحوا لها ان هذا الاسلوب غير لائق.

وكانت عبد العزيز، أعلنت مؤخرا طلاقها من النجم أحمد العوضي عبر حسابها على  موقع إنستغرام، وكتبت: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبينا كل الاحترام والتقدير".

وتزوج الثنائي عام 2020 وشكلا ثنائيا فنيا ناجحا خلال السنوات الماضية، وتعاونا فى مسلسلات "لآخر نفس، اللي ملوش كبير و ضرب نار". (البوابة)


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