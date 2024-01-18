أطلت بملابس الإحرام وهي تؤدي مناسك العمرة.. فنانة لبنانية شهيرة تُثير الجدل هل غيّرت ديانتها؟

نشرت الفنانة ديانا حداد فيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام" بدت فيها وهي تؤدي مناسك العمرة وترتدي ملابس الإحرام في مكة المكرمة.



وعلّقت ديانا على الفيديوهات بالقول: "اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا".

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وقد تفاعل الجمهور مع الفيديوهات، وتساءلوا ما إذا قامت ديانا بتغيير ديانتها.



وكانت ديانا كشفت في لقاء صحافي سابق تفاصيل حول اعتناقها الدين الإسلامي، قائلة:" اعتنقت الإسلام لأني ارتبطت بزوج مسلم وكنت مقتنعة وبعد وفاة أمي بأسبوعين استقبلنا رمضان وبدأت بالصيام والصلاة".



