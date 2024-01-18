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فنون ومشاهير

فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها

Lebanon 24
18-01-2024 | 03:39
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه الفنانة السورية أصالة نصري وهي تُجري بروفات الأغاني التي ستقدّمها خلال مشاركتها في حفل تكريم الموسيقار صلاح الشرنوبي اليوم الخميس ضمن فعاليات النسخة الرابعة من "موسم الرياض"، والذي يحمل عنوان "روائع الشرنوبي".
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وبدت أصالة في الفيديو وهي تغني أغنية الفنانة الراحلة ذكرى "وحياتي عندك"، لكنها لم تتمالك نفسها وانهمرت دموعها، وبكت بتأثر شديد وهي تقدّم هذا المقطع من الأغنية: "ويّا ليالي الشوق سهرانة بسأل روحي بعادك ليه"... لتترك الميكرفون، وتمسح دموعها بمنديل، وقد لاحظ زوجها الشاعر العراقي فائق حسن تأثرها فتوجّه سريعاً نحوها ليحتضنها.

ومن المقرر أن تؤدي أصالة أغنيات عدة بخلاف أغنية "وحياتي عندك"، وذلك في الحفل الذي يشارك فيه كلٌ من: راغب علامة، وائل جسار، نانسي عجرم وأسماء لمنور. (لها)


فنون ومشاهير

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