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فنون ومشاهير

بعد زواج دام 7 سنوات.. منير بو عساف يخسر شريكة حياته

Lebanon 24
18-01-2024 | 05:00
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غيّب الموت صباح اليوم السيدة ميريلا زلاقط، زوجة الشاعر منير بو عساف، عن عمر يناهز الـ42 عاماً.
وكان منير وميريلا قد تزوجا في العام 2017 ورزقا بولد وحيد.
 
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منير بو عساف

زوجة منير بو عساف

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