بعد زواج دام 7 سنوات.. منير بو عساف يخسر شريكة حياته

غيّب الموت صباح اليوم السيدة ميريلا زلاقط، زوجة الشاعر منير بو عساف، عن عمر يناهز الـ42 عاماً.

وكان منير وميريلا قد تزوجا في العام 2017 ورزقا بولد وحيد.

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