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فنون ومشاهير

مغنية شهيرة متهمة بانتمائها لـ "الحركة الصهيونية".. من هي وماذا ردّت على ذلك؟!

Lebanon 24
18-01-2024 | 08:48
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ردَّت المغنية الأميركية ماديسون بير على الاتهامات التي طالتها بشأن انتمائها للحركة الصهيونية.

وبدأت التكهنات بأن ماديسون صهيونية عندما ادعى البعض أنها ضغطت زر الإعجاب على منشور عبر "إنستغرام" يقول "احتلال فلسطين كذبة". ومنذ ذلك الحين، أحاطت مجموعة متنوعة من الشائعات بمغنية البوب على الإنترنت، حيث ادعى البعض أن شقيقها ووالدها صهيونيان، وكذلك بعض أصدقائها.
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وردّاً على هذه الادعاءات، كتبت المغنية على حسابها بموقع "إكس": "إذا كنت تعتقد أنني أريد أن يُقتل شخص بريء، فأنت لا تعرفني، وهذا ببساطة أمر شائن".

وتابعت: "يمكنك أن تكون يهوديًا وتريد أيضًا السلام لجميع الناس بما في ذلك الشعب الفلسطيني. وهو بالطبع ما أريد. لا يوجد شخص بريء يستحق الموت". (البوابة)
 
ماديسون بير
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