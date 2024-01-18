لهذا السبب لم تدعم ياسمين عبد العزيز طليقها في أولى بطولاته في السينما

ذكر موقع "فوشيا"، أن سبب عدم حضور الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، العروض الخاصة لفيلم "الإسكندراني"، أولى بطولات الفنان أحمد العوضي في السينما، جاء بناء على طلب من أسرة الفيلم بقيادة المخرج خالد يوسـف، حتى لا تؤثر نجوميتها وشعبيتها على باقي أفراد العمل، بسبب قلة ظهورها إعلاميًّا، وتسابق وسائل الإعلام دائمًا على إجراء مقابلات معها.

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يذكر أن عبدالعزيز والعوضي انفصلا بعد زيجة دامت ما يقرب من 5 سنوات، كان يرى فيها الكثيرون واحدة من أنجح الزيجات في الوسط الفني.