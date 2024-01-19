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فنون ومشاهير

حامل بطفلها الثاني: تفاصيل جديدة عن سبب وفاة زوجة الشاعر منير بو عساف الشابة.. فيروس أصاب جسدها (صور)

Lebanon 24
19-01-2024 | 00:06
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توفيت أمس الخميس زوجة الشاعر منير بو عساف ميريلا زلاقط، وذلك بعد صراع مع فيروس انتشر بكامل جسدها واصاب رئتيها واجبرها على دخول المستشفى لشهر.

وأشارت المعلومات إلى ان ميريلا توفيت نتيجة إصابتها بفيروس أثناء حملها بطفلها الثاني، والذي كان سبباً في إجهاضها قبل الوفاة بأسابيع.
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ونعى عدد من الفنانين اللبنانيين زوجة بو عساف، من بينهم الملحن بلال الزين الذي علّق عبر صفحته في فسبوك قائلا: أوقات يعجز الإنسان عن التعبير وببطّل يلاقي الكلمات اللي ممكن توصف شو عم بيحس.

وأضاف: صحيح الموت حق وصحيح منعرف إنه كلنا رايحين وما حدا حيخلّد بهالحياة. وصحيح إنه كلنا فقدنا أحباب إلنا. وأنا مؤخراً فقدت بيي ومش من زمان فقدت أمي. بس بالآخر رغم الوجع وهالفقدان الكبير اللي ما بيتعوّض منقول هيدي سنّة الحياة وهم السابقون ونحن اللاحقون.

وكان منير وميريلا قد تزوجا عام 2017، بعد قصة حب قوية، في حفل زفاف أقيم بحضور نخبة من أهل الفن من بينهم الفنان وائل كفوري، وناجي الأسطا، وباسكال مشعلاني، ونادر الأتات، ورواد رعد وغيرهم.(فوشيا)
 
 
 
 
 
 
 
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