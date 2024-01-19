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فنون ومشاهير

بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)

Lebanon 24
19-01-2024 | 01:25
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شُيع أمس الخميس جثمان والد النجم السوري السوري قصي خولي في كنيسة مار يوسف في مدينة طرطوس السورية.

ولم يتمكن خولي من تمالك دموعه في جنازة والده عميد خولي .

وظهر قصي بمراسم الجنازة متأثرًا ومنهارًا برحيل والده وساند شقيقته التي لم تتمالك نفسها من البكاء، إلى جانب والدته التي ظهرت بجانبه داخل الكنيسة وحرص قصي على مواساة والدته، وقام بتقبيل يدها وقامت والدته بالمثل وقبلت يده وسط حضور العديد من الشخصيات العامة.
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعية مقطع فيديو، ظهر فيه أحد الشيوخ ويدعى ياسر الصالح وهو يتلو آيات من القرآن الكريم بعزاء والد الفنان قصي خولي، فيما حرص خولي على تحيته في النهاية، قائلا: (كلنا واحد).
 
 
 
 
 
وتوفي الإعلامي السوري عميد خولي، بعد إصابته بفشل كلوي في أحد مستشفيات محافظة طرطوس، الثلاثاء الماضي.

ونعى قصي والده عبر حسابه في إنستغرام، حيث كتب: "ترّجل عميدنا، فارسنا، سيدنا وحبيبنا. ترّجل أبي. إلى اللقاء سيدي ومعلمي. وداعا عميد وداعا يا ابو قصي . من أمن بي وإن مات فسيحيا."

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