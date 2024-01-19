كسر أسنانها: فضيحة في الوسط الفني.. مغنية شهيرة تتعرّض للضرب على يد شقيقها إليكم التفاصيل (صور)





وقدمت ديبورا إليزابيث سوير أمرًا تقييديًا موقتًا ضد رامان داليثاندو دلاميني، 30 عامًا، مدعية أنه كان "يسيء جسديًا ولفظيًا" تجاه دوجا، وفقًا لموقع TMZ.

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ويقال إن دوجا، 28 عاماً، أصيبت "بجروح وكدمات" بعد مشاجرة مع شقيقها، مما أدى أيضاً إلى تدمير ممتلكاتها، وفق ما نقل موقع ذا صن. أعلنت والدة المغنية DOJA Cat أن الأخيرة تعرضت لكسر أسنانها على يد شقيقها الذي كان يسيء معاملتها.وقدمت ديبورا إليزابيث سوير أمرًا تقييديًا موقتًا ضد رامان داليثاندو دلاميني، 30 عامًا، مدعية أنه كان "يسيء جسديًا ولفظيًا" تجاه دوجا، وفقًا لموقع TMZ.ويقال إن دوجا، 28 عاماً، أصيبت "بجروح وكدمات" بعد مشاجرة مع شقيقها، مما أدى أيضاً إلى تدمير ممتلكاتها، وفق ما نقل موقع ذا صن.

ويزعم الملف أن الفائزة بجائزة غرامي، والمعروفة بأغانيها الناجحة "Kiss Me More"، و"Say So"، و"Vegas"، أصبحت "غير آمنة ومصدومة" بسبب أفعاله.



وتزعم أن أحدث حادثة عنف وقعت في وقت سابق من هذا الشهر، لكن ليس من الواضح إلى أي مدى يعود تاريخ الاعتداءات الأخرى.

وحصلت ديبورا على الأمر من القاضي، ولكن قيل لدوجا إنها ستحتاج إلى تقديم طلب لنفسها للاستمرار.



وجاءت هذه الأخبار بعد ساعات فقط من تأكيد إدراج Doja كأحد عناوين مهرجان Coachella لعام 2024، إلى جانب No Doubt وLana Del Rey.



ومن المقرر أن تتوجه دوجا، واسمها الأصلي أمالا راتنا زانديل دلاميني، إلى بريطانيا في حزيران لبدء المرحلة الجديدة من جولتها.(lbci)









