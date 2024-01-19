Advertisement

فنون ومشاهير

كسر أسنانها: فضيحة في الوسط الفني.. مغنية شهيرة تتعرّض للضرب على يد شقيقها إليكم التفاصيل (صور)

Lebanon 24
19-01-2024 | 02:18
A-
A+
Doc-P-1154321-638412528573276212.png
Doc-P-1154321-638412528573276212.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت والدة المغنية  DOJA Cat أن الأخيرة تعرضت لكسر أسنانها على يد شقيقها الذي كان يسيء معاملتها.

وقدمت ديبورا إليزابيث سوير أمرًا تقييديًا موقتًا ضد رامان داليثاندو دلاميني، 30 عامًا، مدعية أنه كان "يسيء جسديًا ولفظيًا" تجاه دوجا، وفقًا لموقع TMZ.
Advertisement

ويقال إن دوجا، 28 عاماً، أصيبت "بجروح وكدمات" بعد مشاجرة مع شقيقها، مما أدى أيضاً إلى تدمير ممتلكاتها، وفق ما نقل موقع ذا صن.
 
 
 
 
ويزعم الملف أن الفائزة بجائزة غرامي، والمعروفة بأغانيها الناجحة "Kiss Me More"، و"Say So"، و"Vegas"، أصبحت "غير آمنة ومصدومة" بسبب أفعاله.

وتزعم أن أحدث حادثة عنف وقعت في وقت سابق من هذا الشهر، لكن ليس من الواضح إلى أي مدى يعود تاريخ الاعتداءات الأخرى.
 
 
 
 
وحصلت ديبورا على الأمر من القاضي، ولكن قيل لدوجا إنها ستحتاج إلى تقديم طلب لنفسها للاستمرار.

وجاءت هذه الأخبار بعد ساعات فقط من تأكيد إدراج Doja كأحد عناوين مهرجان Coachella لعام 2024، إلى جانب No Doubt وLana Del Rey.

ومن المقرر أن تتوجه دوجا، واسمها الأصلي أمالا راتنا زانديل دلاميني، إلى بريطانيا في حزيران لبدء المرحلة الجديدة من جولتها.(lbci)




تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:58 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:58 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:59 | 2024-01-19
03:34 | 2024-01-19
03:13 | 2024-01-19
03:00 | 2024-01-19
01:25 | 2024-01-19
00:06 | 2024-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24