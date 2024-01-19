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فنون ومشاهير

بعد اتهامها فناناً شهيراً بأنه السبب.. الفنانة المعتزلة زوجة الشاعر الغنائي الشهير تعلن طلاقها منه!

Lebanon 24
19-01-2024 | 03:00
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أعلنت الفنانة المعتزلة جيني كامل، طلاقها رسميا من الشاعر الغنائي المصري أمير طعيمة.

وفي حسابها على "فيسبوك"، نشرت جيني كامل خبر طلاقها من أمير طعيمة، قائلة: "تم الطلاق الرسمي وليس انفصال، وسيبقي أمير والد أولادي وجد أحفادي له الود والتقدير الحمد لله".
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وفي الفترة الأخيرة، أثارت زوجة الشاعر أمير طعيمة جدلا في منشور قالت فيه إن الفنان أكرم حسني سبب في خراب بيتها وانفصالها عن زوجها.

وقالت: "سبب رئيسي في خراب بيتي التفكير ده وصاحب الفكرة دي والقعدات اللذيذة اللي أنا رفضتها وهرفضها وبرفضها، وأنا بيتي قائم من 16 سنة محدش لا زعزعه ولا قرب منه ودي نتيجة إنك تدخل ناس بيتك معاهم ناس بتسمم أفكارهم..استقرار بيتي فوق أي اعتبارات يا أكرم ولو أنت هديت بيتك لأسباب القريبين عارفينها، ما تسممش أفكار زوجي زيك ولو إنها خلاص انتهت.. يا رب تكون مرتاح أنت وهو.. أمير طعيمة حسبي الله ونعم الوكيل فيك أنت وهو".

وفي أول رد لأمير طعيمة عن خلافاته مع زوجته جيني كامل، كتب عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"بخصوص انفصاله عنها: "أنا منفصل رسميا من شهرين و كنت منتظر الإعلان الرسمي لحين الانتهاء من بعض الإجراءات القانونية اللي كنت أتمنى أنها تتم بشكل ودي حفاظا على مصلحة أولادي ورغبة مني أن الأمور تتم بشكل يليق بعشرة سنين طويلة وللأسف لما ده ما حصلش الطلاق وقع".

وأضاف: "فيما يخص إقحام اسم أخويا وصديقي الفنان أكرم حسني:  مش أکرم أول ولا آخر حد هييجي اسمه بالباطل و ده للأسف كان متوقع، بس بما إن الهجوم منها دلوقتي على أكرم فعايز اقول التالي..أكرم ملوش أي صلة بالطلاق وبالعكس لما عرف من مدة إني هاخد الخطوة دي نصحني ما اعملش كده لمصلحة أولادي. كصدیق وکفنان هو من أنضف الناس اللي اتعاملت معاهم وأشهد ربنا إني عمري ما شفت منه غير كل خير و احترام.

وأضاف: "أکرم مش طرف مباشر أو غير مباشر في الطلاق طلاقي لأسباب أكيد مش مكانها الفيسبوك ولا تخص أحد غير الطرفين مفيش حد في الدنيا بيطلق إلا لأسباب تخصه. أكرم ما عملش هاك لحسابها والكلام ده ربنا عالم إنه غير صحيح". (روسيا اليوم)
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