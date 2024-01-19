بعد صوره مع صبية بغاية الجمال.. هكذا علّق حسين فهمي ابن الـ 80 عاما على خبر زواجه للمرة السابعة

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بعد تداول مؤخرا أخبار عن زواجه من عارضة الأزياء مريم علاء إثر انتشار صور لهما على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم البعض أنه تزوجها في عمر الـ 80، حرص النجم المصري حسين فهمي على كشف الحقيقة.وعلّق فهمي للمرة الأولى، من خلال حسابه الشخصي بـ"إنستغرام" على أحد الفيديوهات المنتشرة لهذا الخبر وكتب قائلاً: "Fake News، أخبار غير حقيقية".وكانت صور نشرتها عارضة أزياء تدعى مريم علاء عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" رفقة حسين فهمي قد تسبّبت في انتشار أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن زواجه للمرة السابعة.وكشف عدد من نشطاء مواقع التواصل أن الصور كانت قد نشرتها مريم علاء في آب الماضي، وهي من إعلان لأحد المنتجعات السياحية قدّمته مع النجم حسين فهمي، وأن الأخبار المتداوَلة عن زواجهما لا صحة لها، كما لم يعلّق عليها الأخير.يُذكر أنه يُعرض حالياً لحسين فهمي فيلم "الإسكندراني"، الذي يجسد فيه شخصية اليوناني "يورغو". (لها)