19
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
21
o
بشري
19
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد صوره مع صبية بغاية الجمال.. هكذا علّق حسين فهمي ابن الـ 80 عاما على خبر زواجه للمرة السابعة
Lebanon 24
19-01-2024
|
03:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد تداول مؤخرا أخبار عن زواجه من عارضة الأزياء مريم علاء إثر انتشار صور لهما على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم البعض أنه تزوجها في عمر الـ 80، حرص النجم المصري حسين فهمي على كشف الحقيقة.
وعلّق فهمي للمرة الأولى، من خلال حسابه الشخصي بـ"إنستغرام" على أحد الفيديوهات المنتشرة لهذا الخبر وكتب قائلاً: "Fake News، أخبار غير حقيقية".
Advertisement
وكانت صور نشرتها عارضة أزياء تدعى مريم علاء عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" رفقة حسين فهمي قد تسبّبت في انتشار أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن زواجه للمرة السابعة.
وكشف عدد من نشطاء مواقع التواصل أن الصور كانت قد نشرتها مريم علاء في آب الماضي، وهي من إعلان لأحد المنتجعات السياحية قدّمته مع النجم حسين فهمي، وأن الأخبار المتداوَلة عن زواجهما لا صحة لها، كما لم يعلّق عليها الأخير.
يُذكر أنه يُعرض حالياً لحسين فهمي فيلم "الإسكندراني"، الذي يجسد فيه شخصية اليوناني "يورغو". (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان... شاهدوا بالفيديو من فاز بها
Lebanon 24
أكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان... شاهدوا بالفيديو من فاز بها
15:00 | 2024-01-18
18/01/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فضلات جرذان وفئران.. إليكم ما عثر عليه في أحد أعرق محال الحلويات العربية بطرابلس
Lebanon 24
فضلات جرذان وفئران.. إليكم ما عثر عليه في أحد أعرق محال الحلويات العربية بطرابلس
07:46 | 2024-01-18
18/01/2024 07:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
توتّر كبير في بلدة لبنانيّة... عراك وتضارب وتكسير سيارات
Lebanon 24
توتّر كبير في بلدة لبنانيّة... عراك وتضارب وتكسير سيارات
15:58 | 2024-01-18
18/01/2024 03:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير يكشف عن أمرٍ خطير للغاية كان سيحصل... لماذا لم تُهاجم إسرائيل "حزب الله"؟
Lebanon 24
وزير يكشف عن أمرٍ خطير للغاية كان سيحصل... لماذا لم تُهاجم إسرائيل "حزب الله"؟
16:58 | 2024-01-18
18/01/2024 04:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواج دام 7 سنوات.. منير بو عساف يخسر شريكة حياته
Lebanon 24
بعد زواج دام 7 سنوات.. منير بو عساف يخسر شريكة حياته
05:00 | 2024-01-18
18/01/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
03:59 | 2024-01-19
بوزن زائد.. وديع الشيخ يرقص مع إحدى الفنانات بطريقة غريبة على المسرح شاهدوا الفيديو
03:13 | 2024-01-19
لم تعد شقراء.. كارلا حداد تُفاجئ الجمهور بلوك جديد شاهدوا كيف أصبحت (صور)
03:00 | 2024-01-19
بعد اتهامها فناناً شهيراً بأنه السبب.. الفنانة المعتزلة زوجة الشاعر الغنائي الشهير تعلن طلاقها منه!
02:18 | 2024-01-19
كسر أسنانها: فضيحة في الوسط الفني.. مغنية شهيرة تتعرّض للضرب على يد شقيقها إليكم التفاصيل (صور)
01:25 | 2024-01-19
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
00:06 | 2024-01-19
حامل بطفلها الثاني: تفاصيل جديدة عن سبب وفاة زوجة الشاعر منير بو عساف الشابة.. فيروس أصاب جسدها (صور)
فيديو
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
Lebanon 24
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
01:25 | 2024-01-19
19/01/2024 11:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
03:39 | 2024-01-18
19/01/2024 11:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
19/01/2024 11:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24