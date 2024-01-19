بسبب غيرة حبيبها.. هذا ما فعلته النجمة التركية الشهيرة مع سائقها الشخصي!

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كشفت مواقع تركية أن الممثلة التركية هاندا أرتشيل طردت سائقها الشخصي، الذي كان يعمل لصالحها منذ فترة طويلة، بناءً على أوامر حبيبها رجل الأعمال هاكان سابانجي، والسبب يعود إلى عمر السائق الذي لا يزال في مرحلة الشباب، مما أثار غيرة سابانجي.واستبدل سابانجي السائق الشاب بسائق شخصي آخر أكبر سنًا.زواج هاندا أرتشيليأتي ذلك بعد انتشار شائعات تفيد أن هاندا وسابانجي يخططان للزواج خارج تركيا هذا العام. وفي الوقت نفسه، تدعي عائلة سابانجي أيضًا أنها تريد إقامة حفل زفاف ضخم في مدينة إسطنبول التركية.ونفى الطرفان اللذان انتهيا إجازتهما في بالي وعادا إلى إسطنبول، هذه المزاعم جملة وتفصيلًا خلال تواجدهما في المطار، إذ اقترب منهما الصحفيون لسؤالهما عن الموضوع.اعتزال التمثيلمن جهة أخرى، أفادت بعض المصادر التركية أن هاندا تخطط لاعتزال التمثيل والتركيز على مجال الرسم، إذ لوحظ أنها عمدت على حذف العديد من صور الأعمال التي شاركت في بطولتها من حسابها في "إنستغرام"، كما قامت بحذف كلمة "ممثلة" من سيرتها الذاتية.ونظراً لشغف هاندا بالرسم، خاصة أنها درست الفنون التركية التقليدية في جامعة معمار سنان للفنون الجميلة، قام هاكان سابانجي مؤخراً بمفاجأتها باستئجار ورشة عمل فنية لها في حي ليفينت.(فوشيا)