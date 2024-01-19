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فنون ومشاهير
بعد 16 عامًا من الزواج.. طلاق فنانين شهيرين في مصر!
Lebanon 24
19-01-2024
|
07:04
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وقع الطلاق بين الشاعر الغنائي أمير طعيمة وزوجته الفنانة المعتزلة جيني كامل، وذلك عقب انتشار شائعات تفيد بانفصال الثنائي بعد 16 عامًا من الزواج.
وأعلنت جيني الأخبار عبر حسابها في "فيسبوك"، يوم الخميس، لتؤكد أن الطلاق تم بشكل رسمي وليس الانفصال، وكتبت: سيبقى أمير والداً لأولادنا وجداً لأحفادي..وله الود والتقدير.. الحمد لله.
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على الجانب الآخر، التزم طعيمة الصمت ولم يعلق حتى الآن على الأخبار المتداولة وتصريحات زوجته، على الرغم من أنه أعلن انفصالهما في شهر تشرين الثاني، وأرجع السبب لكثرة المشاكل بينهما.
وفي ذلك الوقت، شارك طعيمة منشوراً عبر حسابه في "فيسبوك" جاء فيه: أنا منفصل رسميًا منذ شهرين، وكنت أنتظر الإعلان الرسمي حتى الانتهاء من بعض الإجراءات القانونية التي أتمنى أن تتم بشكل ودي لحفظ مصلحة أبنائي، ورغبتي في أن تتم الأمور بشكل يليق بعشرة سنوات من العلاقة، وللأسف لم يحدث ذلك، الطلاق وقع.
ويُشار إلى أن جيني اتهمت سابقًا الفنان المصري أكرم حسني بالتسبب في طلاقها من زوجها، إذ كتبت في منشور لها عبر حسابها في "فيسبوك": سبب رئيسي في خراب بيتي التفكير ده وصاحب الفكرة دي والقعدات اللذيذة اللي أنا رفضتها وهرفضها وبرفضها، أنا بيتي قائم من 16 سنة محدش لا زعزعه ولا قرب منه ودي نتيجة إنك تدخل ناس بيتك، معاهم ناس بتسمم أفكارهم، يا رب تكون مرتاح أنت وهي.
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