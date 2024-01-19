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فنون ومشاهير

الممثلة اللبنانيّة الشابة برفقة خطيبها... شاهدا معاً مبارة لكرة السلّة إليكم آخر صور لهما

Lebanon 24
19-01-2024 | 07:38
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في آخر ظهور علنيّ لهما، نشرت الممثلة سارة أبي كنعان، صوراً، وهي برفقة خطيبها الممثل وسام فارس.
 
 
وقد حضرت كنعان مع فارس مباراة لكرة السلة، على ملعب فريق الحكمة.
 
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سارا اب كنعان

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