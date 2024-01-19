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فنون ومشاهير
الممثلة اللبنانيّة الشابة برفقة خطيبها... شاهدا معاً مبارة لكرة السلّة إليكم آخر صور لهما
Lebanon 24
19-01-2024
|
07:38
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في آخر ظهور علنيّ لهما، نشرت الممثلة سارة أبي كنعان، صوراً، وهي برفقة خطيبها الممثل وسام فارس.
وقد حضرت كنعان مع فارس مباراة لكرة السلة، على ملعب فريق الحكمة.
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سارا اب كنعان
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