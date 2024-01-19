الممثلة اللبنانيّة الشابة برفقة خطيبها... شاهدا معاً مبارة لكرة السلّة إليكم آخر صور لهما

في آخر ظهور علنيّ لهما، نشرت الممثلة سارة أبي كنعان، صوراً، وهي برفقة خطيبها الممثل وسام فارس.

وقد حضرت كنعان مع فارس مباراة لكرة السلة، على ملعب فريق الحكمة.