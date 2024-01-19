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فنون ومشاهير

أليك بالدوين متّهم للمرة الثانية

Lebanon 24
19-01-2024 | 20:00
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اتُهم الممثل أليك بالدوين للمرة الثانية في ولاية نيو مكسيكو الأميركية بالقتل غير العمد جراء إطلاقه رصاصة أفضت إلى مقتل مديرة التصوير هالينا هاتشينز في موقع تصوير الفيلم الأميركي "راست".
ويأتي الاتهام بعد أشهر من إسقاط الادعاء تهماً سابقة موجهة إلى أليك بالدوين.
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وأصدر محاميا بالدوين، وهما لوك نيكاس وألكس سبيرو، بيانا أمس الجمعة نيابة عن موكلهما يقولان فيه: "نتطلّع إلى يومنا في المحكمة".

ويأتي الاتهام بعد أن خلص فحص جنائي مستقل إلى أن بالدوين كان ليتعيّن عليه الضغط على زناد مسدس كان يستخدمه خلال التجهيز لأحد المشاهد من أجل أن تنطلق الرصاصة الحية التي قتلت هاتشينز. وهي النتيجة نفسها التي خلص إليها فحص سابق أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي على السلاح.

وينفي بالدوين ضغطه على الزناد وقال إنه "ليس مسؤولاً عن مقتل هاتشينز".
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