تعرّض لنزيف مُفاجئ ونقل إلى مستشفى في السعودية.. ما حقيقة تدهور صحة الفنان جورج وسوف؟





وعلمت "فوشيا" من مصادر مقربة من وسوف، عدم صحة تلك الأخبار، وأن الوسوف يمكث بأحد الفنادق الكبرى في الرياض.

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وكشفت المصادر أن الوسوف يعاني فقط من الإجهاد نتيجة مشاركته في حفل تكريم الموسيقار صلاح الشرنوبي، ويقضي فترة استراحة حالياً من أجل المشاركة في حفل توزيع جوائز جوي أوردز. انتشرت أنباء خلال الساعات الماضية عن نقل الفنان جورج وسوف لأحد المستشفيات الكبرى بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية إثر تعرضه لنزيف مفاجئ.وعلمت "فوشيا" من مصادر مقربة من وسوف، عدم صحة تلك الأخبار، وأن الوسوف يمكث بأحد الفنادق الكبرى في الرياض.وكشفت المصادر أن الوسوف يعاني فقط من الإجهاد نتيجة مشاركته في حفل تكريم الموسيقار صلاح الشرنوبي، ويقضي فترة استراحة حالياً من أجل المشاركة في حفل توزيع جوائز جوي أوردز.

من جهته، نفى وديع جونيور ابن الفنان جورج وسوف الشائعة التي انتشرت في الساعات القليلة الماضية، مؤكدا ان والده بخير وهو متواجد حالياً في السعودية وبصحة جيدة.

يذكر أن الفنان جورج وسوف كان قد أحيا مؤخرا حفل تكريم الموسيقار المصري صلاح الشرنوبي، برفقة عدد كبير من نجوم الغناء العربي مثل راغب علامة، وعاصي الحلاني وأصالة نصري، ونانسي عجرم وأسماء لمنور، ووائل جسار.(فوشيا)





