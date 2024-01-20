بعدما أصابت بخبر طلاقها.. توقعات جديدة من ليلى عبد اللطيف لياسمين عبد العزيز





وعبر فضائية mbc مصر استضاف عمرو أديب، ليلى عبد اللطيف، وسألها عن توقعاتها للفنانة ياسمين عبد العزيز، وقالت: "ما بشوفها بتكفي حياتها لوحدها، بشوف زواج وبتتجوز".

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وأضافت: "بشوف عندها يوماً ما طفل وماسكة في إيده، كيف وليه العلم عند الله".



وتابعت: "الحب راح يدق بابها قريباً". توقعت ليلى عبد اللطيف طلاق الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي خلال إطلالتها مؤخرا في ليلة رأس السنة، ما أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وعبر فضائية mbc مصر استضاف عمرو أديب، ليلى عبد اللطيف، وسألها عن توقعاتها للفنانة ياسمين عبد العزيز، وقالت: "ما بشوفها بتكفي حياتها لوحدها، بشوف زواج وبتتجوز".وأضافت: "بشوف عندها يوماً ما طفل وماسكة في إيده، كيف وليه العلم عند الله".وتابعت: "الحب راح يدق بابها قريباً".

وتحدثت عبد اللطيف أيضا عن شيرين عبد الوهاب، مؤكدة أنها ستستقر عاطفيا هذا العام، لكنها لن تعود إلى حسام حبيب، وحتى إن عادت إليه ستنفصل عنه مجددا.



توقعات ليلى عبد اللطيف أحدثت ضجة وجدلا كبيرا، بين مهتم بما تقوله، فيما يرفض البعض الآخر تصديق الأمر حتى وإن تحقق.



