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فنون ومشاهير

انهار من البكاء خلال الجنازة.. الموت يؤلم فناناً مصرياً شهيراً

Lebanon 24
20-01-2024 | 13:00
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فُجع النجم المصري محمد منير، المُلقّب بالـ "كينغ"، بوفاة شقيقته الحاجة سميحة ابا يزيد.

 

 وقال المستشار الاعلامي لنقابة الموسيقيين مصطفى القصبي في بيان صحفي جاء كالتالي: "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلتها وذويها بأصدق التعازي، سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".

 

ولم يتمالك محمد منير اعصابه، وانهار من البكاء خلال الجنازة.

 
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وأعلن الكاتب الصحفي محمود موسى، الصديق المقرب للفنان محمد منير، عن وفاة شقيقة الأخير، فجر اليوم السبت، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وكتب محمود موسى: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى الحاجة سميحة أبا يزيد، شقيقة نجمنا الكبير محمد منير، ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد الحصري والدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات.


وأضاف موسى :خالص العزاء لصديقي الفنان الكبير محمد منير ولكل الأسرة، ورحم الله الفقيدة وخالص العزاء والمواساة للأسرة.

(صدى البلد)
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