نانسي عجرم تعلق على خبر وصولها الى العالمية: لا دخيلِك

ردت الفنانة نانسي عجرم، بطريقة طريفة وعفوية، على سؤال حول ما اذا كانت قد أصبحت نجمة عالمية، خصوصا بعد ان تعاقدت مع "ريزرفوار" و"بوب أرابيا"، أكبر ناشر للموسيقى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اتفاقية نشر فنية تغطي كامل الكتالوغ والأرشيف الغنائي الخاص بها.

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وردت نانسي على السؤال عن وصولها الى العالمية بالقول: "لا انا مش عالمية.. دخيلِك"، ما ربطه المتابعون بتصريحات الفنانة اللبنانية ميريام فارس التي سبق ان صرحت انها وصلت الى العالمية، ما اثار موجة جدل حينها بين المتابعين.

الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، حيث انهالت التعليقات، فكتب احدهم: "ما بعتقد قصدها جكارة بي ميريام.. قصدها تا ما ينزلوا فيها إنتقادات عن العالمية .. نانسي أذكى من هيك بكتير"، وأضاف اخر: "كأنو عم تقلا دخيلك لاتعلقيني مع الناس".

( الجديد)