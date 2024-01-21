بعد شائعات انفصالهما.. تيم حسن: "وفاء حبيبة قلبي"

ردّ الفنان السوري تيم حسن على شائعات انتشرت منذ الشهر الماضي عن انفصاله عن زوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، رافضاً توجيه أي رسالة لمروجي الشائعات.



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وعلى هامش مشاركته بحفل توزيع "Joy Awards،" الذي أقيم في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات "موسم الرياض" قال حسن: "وفاء حبيبة قلبي"، أما بخصوص مروجي شائعات انفصالهما، فرد: "ما منقول شي".