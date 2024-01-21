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فنون ومشاهير

بعد شائعات انفصالهما.. تيم حسن: "وفاء حبيبة قلبي"

Lebanon 24
21-01-2024 | 03:39
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ردّ الفنان السوري تيم حسن على شائعات انتشرت منذ الشهر الماضي عن انفصاله عن زوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، رافضاً توجيه أي رسالة لمروجي الشائعات.
وعلى هامش مشاركته بحفل توزيع "Joy Awards،" الذي أقيم في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات "موسم الرياض" قال حسن: "وفاء حبيبة قلبي"، أما بخصوص مروجي شائعات انفصالهما، فرد: "ما منقول شي".
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