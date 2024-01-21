لقطة رائعة: حبيبة اللاعب كريستيانو رونالدو تسلّم نجوى كرم جائزة في الرياض (فيديو)

شهد حفل Joy Awards الذي أقيم في الرياض، تكريم الفنانة اللبنانية نجوى كرم، بجائزة صنّاع الترفيه الفخرية، وذلك تقديراً لمسيرتها الفنية الحافلة بالنجاحات.

وسلّمت حبيبة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، الجائزة للفنانة نجوى كرم، في حفل حضره عدد كبير من مشاهير الوطن العربي والعالم.

تكريم شمس الاغنية نجوى كرم بجائزة جوي اووردز الفخرية 🤍!#JoyAwards pic.twitter.com/ZcLsI9mA6G — 𝗡𝗮𝗷𝘄𝗮 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗮 (@NajwaMediaa) January 20, 2024 Advertisement

ونشرت شمس الأغنية في حسابها الخاص عبر موقع إنستغرام فيديو قصير أرفقته بالتالي: "بدّي أشكر المملكة العربية السعودية‬ وهيئة الترفيه، على رأسها معالي المستشار تركي آل الشيخ على جائزة صنّاع الترفيه الفخرية اللي منحوني اياها، واللي بدوري بحب إهديها لوطني الحبيب ‫لبنان‬ "لأنّي غنّيت كرمالو"... بتمنى كون قدّ مسؤولية بلدي ووصل رسالتي بكلّ أمانة وفخر" .