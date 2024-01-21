Advertisement

فنون ومشاهير

لقطة رائعة: حبيبة اللاعب كريستيانو رونالدو تسلّم نجوى كرم جائزة في الرياض (فيديو)

Lebanon 24
21-01-2024 | 07:15
A-
A+
Doc-P-1155083-638414434006078447.jpg
Doc-P-1155083-638414434006078447.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهد حفل Joy Awards الذي أقيم في الرياض، تكريم الفنانة اللبنانية نجوى كرم، بجائزة صنّاع الترفيه الفخرية، وذلك تقديراً لمسيرتها الفنية الحافلة بالنجاحات.
 
وسلّمت حبيبة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، الجائزة للفنانة نجوى كرم، في حفل حضره عدد كبير من مشاهير الوطن العربي والعالم.
 
 
Advertisement
 
ونشرت شمس الأغنية في حسابها الخاص عبر موقع إنستغرام فيديو قصير أرفقته بالتالي: "بدّي أشكر المملكة العربية السعودية‬ وهيئة الترفيه، على رأسها معالي المستشار تركي آل الشيخ على جائزة صنّاع الترفيه الفخرية اللي منحوني اياها، واللي بدوري بحب إهديها لوطني الحبيب ‫لبنان‬ "لأنّي غنّيت كرمالو"... بتمنى كون قدّ مسؤولية بلدي ووصل رسالتي بكلّ أمانة وفخر" .
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:24 | 2024-01-21
03:39 | 2024-01-21
00:49 | 2024-01-21
23:00 | 2024-01-20
16:00 | 2024-01-20
13:00 | 2024-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24