"ما عنده وفا".. صفاء سلطان تفاجئ الجميع بحديثها عن فنان سوري شهير!

رفضت الفنانة الأردنية صفاء سلطان، ارتباط اسم الفنان السوري وائل شرف بشركتها الخاصة بالإنتاج Red Rose Production.

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وخلال حلولها ضيفةً في برنامج "يا فيل يا ريل" مع الإعلامي اللبناني طوني أبو جودة، أوضحت السبب الذي دفعها لعدم العمل مع وائل شرف، فقالت: "أنا كنت كتير منيحة معه وهو ما عنده وفا، معي بس، مو كل البشرية".ولم تكشف صفاء عن أسباب المشاكل التي جمعتها بوائل، إذ رفضت الحديث عن الموضوع باعتباره من الماضي.وعن الفنانة التي نزعت نفسها بعمليات التجميل، أكد صفاء أنها أحبَّت شكل الفنانة اللبنانية إليسا قبل خضوعها لتلك العمليات، وقالت: مع حبي الشديد جداً، هي لساتها حلوة بس أنا كنت أحب شكلها قبل.وسخرت صفاء من الحفل الغنائي الذي أحياه النجم المصري عمرو دياب في لبنان، خاصة وأن اللون الأبيض غزا ملابس الحاضرين، مُشيرةً إلى أن الواقفين على شرفات المنازل هم من تمتعوا بمشاهدة الحفل.وعن الفنان أو الفنانة الذين يرون أنفسهم أكبر من أن يعجبوا بمنشورات الآخرين، ذكرت صفاء اسم الفنانة اللبنانية نادين نجيم، مُشيرةً إلى أن الأخيرة كانت دائماً ما تعجب بمنشوراتها، لكنها تراجعت عن ذلك بسبب سوء فهم جمعهما، رغم أنها بررت موقفها مراراً وتكراراً. ووجهت رسالة لنادين، قائلة: ارجعي اعملي لايك وكومنت. (فوشيا)