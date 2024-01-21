"عيب كتير".. قيس الشيخ نجيب يتعرّض لموقف محرج في Joy Awards بسبب نجم عالمي! (فيديو)

تعرّض بطل مسلسل الخائن، الممثل السوري قيس الشيخ نجيب، لموقف محرج على السجادة الحمراء في حفل Joy Awards الذي أقيم في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقد عمد الإعلامي السوري صبحي عطري الى مقاطعة حديث قيس أثناء الحوار الذي كان يدور بينهما على السجادة الحمراء في الحفل، من أجل اجراء مقابلة مع النجم العالمي انتوني هوبكنز الذي وصل بينما كان قيس يجري المقابلة.

وتعرض عطري لموجة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب تصرفه مع قيس، فقال أحد المتابعين: "عيب كتير هيدا التصرف بحق الفنان".