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فنون ومشاهير

إحالة شيرين عبد الوهاب للمحاكمة.. اليكم ما فعلته

Lebanon 24
21-01-2024 | 11:47
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أصدرت جهات التحقيق، قراراً بإحالة المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى محكمة جنح الشيخ زايد، يوم السبت الموافق 3 فبراير المقبل، وذلك للنظر في الدعوى الجنائية رقم 2070 لسنة 2023 والتي أقامها المنتج الشهير محمد الشاعر لتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير.
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وكانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية تلقت بلاغًا من المنتج محمد الشاعر يتهم فيه الفنانة شيرين عبدالوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير، بدون وجه حق خلال مؤتمر صحفي مصور ومنشور بمواقع التواصل الاجتماعي، وقيام آخرين بسبه وقذفه عبر رسائل باستخدام موقع "إنستغرام" عقب انتشار ذلك الفيديو.

تحقيق موسع
وصرح صبحي جمال محامي المجني عليه بأن النيابة العامة فتحت تحقيقًا قضائيًا في الواقعة استمعت خلاله لأقوال موكله وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية الذي انتهى إلى صحة الواقعة وثبوت عبارات القذف والتشهير بحق المجني عليه.

كما طلبت تقرير جهاز الأمن السيبراني الذي انتهى إلى صحة وسلامة الفيديو محل الاتهام، واستدعت النيابة العامة الفنانة شيرين عبدالوهاب لمواجهتها بتلك التقارير وأقوال المجني عليه وتحريات المباحث الجنائية التي عززت منها، إلا أنها امتنعت عن الحضور متعللة بإصابتها بالكورونا فأمر النائب العام بإحالتها إلى المحكمة الجنائية، وفقاً لما قاله محامي المنتج محمد الشاعر.
وأضاف صبحي جمال أن النيابة العامة أقامت الدليل على صحة الواقعة ونسبتها إلى الفنانة شيرين عبدالوهاب من خلال أقوال المجني عليه، وتقرير الفحص الفني المعد من المختصين بوزارة الداخلية وتقرير جهاز الأمن السيبراني وتحريات المباحث الجنائية بوزارة الداخلية.
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