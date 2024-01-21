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فنون ومشاهير

بكلمات مؤثرة.. هكذا نعى منير بو عساف زوجته

Lebanon 24
21-01-2024 | 23:00
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نعى الشاعر منير بو عساف زوجته ميريلا زلاقط بكلمات مؤثرة نشرها عبر صفحته على موقع فايسبوك وكتب: 
"ما كنت بتخيّل يجي نهار تنقص هالصورة وقلّك هالحكي:
كنت خاف الموت بهالعمر البِقي
وعايش تا نار البُعد عَنِّك إتّقي
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صرت حابب موت هلأ قبل بكرا
حتى بأسرع وقت فيكي إلتقي
غير الوجع والآخ مش باقي معي
ومازال شو ما عملت مش رح ترجعي
تبقي زوريني وِرحميني من العذاب
وفوتي عا قلب الحلم شي مَرّة وتعي
مش هيك كان الوعد يا رفيقة روحي
كان فيكي تبقي بعد بكّير تروحي
هيدا للي رح يبقالي من بَعدِك أنا
إغفى عا جَمر البُعد وأوعى على جروحي
وعدي إلِك ما زال باقيلي عُمِر
يبقى للي بَدّك ياه عا قلبي أمِر
والبيت تبقي مَلَكتو انتي وبس
و"جوفن"حبيبِك شَبعو مِنِّك غَمِر"
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