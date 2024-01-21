بكلمات مؤثرة.. هكذا نعى منير بو عساف زوجته

نعى الشاعر منير بو عساف زوجته ميريلا زلاقط بكلمات مؤثرة نشرها عبر صفحته على موقع فايسبوك وكتب:

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"ما كنت بتخيّل يجي نهار تنقص هالصورة وقلّك هالحكي:كنت خاف الموت بهالعمر البِقيوعايش تا نار البُعد عَنِّك إتّقيصرت حابب موت هلأ قبل بكراحتى بأسرع وقت فيكي إلتقيغير الوجع والآخ مش باقي معيومازال شو ما عملت مش رح ترجعيتبقي زوريني وِرحميني من العذابوفوتي عا قلب الحلم شي مَرّة وتعيمش هيك كان الوعد يا رفيقة روحيكان فيكي تبقي بعد بكّير تروحيهيدا للي رح يبقالي من بَعدِك أناإغفى عا جَمر البُعد وأوعى على جروحيوعدي إلِك ما زال باقيلي عُمِريبقى للي بَدّك ياه عا قلبي أمِروالبيت تبقي مَلَكتو انتي وبسو"جوفن"حبيبِك شَبعو مِنِّك غَمِر"