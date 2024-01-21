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فنون ومشاهير

بعد سنوات من الشائعات.. اعتزال "الزعيم" عادل إمام إليكم القصة الكاملة

Lebanon 24
21-01-2024 | 23:32
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مرت 4 سنوات على الظهور الأخير للنجم المصري عادل إمام من خلال مسلسل "فالنتينو"، حيث اختار بعدها الابتعاد رغم اشتياق جمهوره له، وارتباط اسمه بأكثر من مشروع سينمائي وتلفزيوني.

السنوات الأربع شهدت حديثاً كبيراً حول اعتزال عادل إمام، تلك الشائعة التي كانت تنفيها العائلة باستمرار، مع تأكيدات بأن الزعيم يعمل على مشروع يعود من خلاله إلى جمهوره.
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لكن المخرج رامي إمام اختار أن ينهي الجدل بشكل قاطع، حتى وإن لم يتحدث صراحة عن اعتزال والده التمثيل، ولكنه أراد أن يضع حداً قاطعاً وينهي الأسئلة المتعلقة بخطوة الزعيم الفنية الجديدة.

حيث صرح رامي إمام على هامش تواجده في حفل "جوي أوورد" في السعودية، أن عادل إمام اختار أن يتفرغ لحياته الأسرية مع أحفاده في الفترة المقبلة.

تصريحات رامي إمام كشفت عن رغبة العائلة في التوقف عن طرح السؤال الخاص بخطوة عادل إمام المقبلة، خاصة أنه ذكر أن ذلك السؤال تلقاه كثيراً خلال الفترة الماضية، لذلك اختار أن يجيب بشكل قاطع، من أجل تقديم المعلومة، حتى وإن لم يصرح بالاعتزال الرسمي.

وبات ظهور عادل إمام يقتصر على مناسبات خاصة للغاية، وقد أطل في حفل "جوي أوورد" برسالة صوتية خاصة، كما ظهر خلال السنوات الماضية من خلال مداخلات هاتفية لا تتعدى مدتها الدقيقة من أجل طمأنة الجمهور.

الزعيم اختار البقاء إلى جوار أحفاده الثمانية، الذين يمتلكون مكانة خاصة لدى عادل إمام منذ سنوات طويلة.

وكان عادل إمام قد ظهر في السابق في لقاء تلفزيوني عرض عبر شاشة "MBC مصر" بصحبة أحفاده حين كانوا 6 أحفاد، وتحدث عنهم وما يحدثونه من فارق في حياته.

الحفيد الأكبر هو عادل نجل المخرج رامي إمام، وتم تسميته على اسم جده عادل إمام، وبعده شقيقه عز الدين. كما تحدث الزعيم عن أمينة وهالة وكاميليا ورقية. وبعد زواج محمد عادل إمام انضم إلى قائمة الأحفاد ثنائي جديد.

وتحدث الزعيم عن العديد من المفارقات الكوميدية التي جمعته بأحفاده، إذ كان هناك عيد ميلاد لاثنين من الأحفاد، وحينما خرج للاحتفال معهم وجد عددا كبيرا للغاية من الأطفال، ما دفعه للتعليق قائلاً: "طلعت لقيت القناطر الخيرية كلها هنا".

كما أشار إلى كونه فقد أعصابه على أحفاده ذات مرة، حينما كان يرغب في النوم، لكنه فشل بسبب لعب أحفاده مع أصدقائهم، وقيامهم بحركات قتالية، وهو ما دفعه للخروج ونهرهم، وهو ما أغضب حفيده عادل وقتها، لذلك اعتذر إليه جده.

وتعليقاً على موضوع اعتزال الزعيم، تحدث الناقد الفني طارق الشناوي مؤكداً أن عادل إمام حالة استثنائية في العالم، ولديه عطاء ليس بعده عطاء، مدللاً على ذلك بأنه لا يوجد نجم كوميدي يظل على القمة لـ40 عاما، بسبب تغير لغة الكوميديا، وبالتالي من المستحيل أن يعبر نجم كوميدي عبر الأجيال، وهو ما فعله عادل إمام.

وفيما يخص اعتزال عادل إمام، أكد الشناوي أن المحيطين بالزعيم يعلمون أنه بعد "فالنتينو" قرر الابتعاد، رغم كافة الأخبار التي انتشرت حول تواجده في عمل فني جديد.

وشدد الشناوي على أن الزعيم بصحبة جيدة، وهو ما ظهر في التسجيل الصوتي الذي عرض في حفل "جوي أوورد"، حيث كان حاضراً بقوة في التسجيل. (العربية)


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