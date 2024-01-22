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فنون ومشاهير
بعد أنباء عن تعرّضه لوعكة أدخلته المُستشفى.. معلومات تكشف حالة جورج وسّوف الصحية
Lebanon 24
22-01-2024
|
02:41
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بعد انتشار أنباء عن تعرضه لوعكة صحية، كشفت معلومات لـ "نواعم" أن الفنان السوري جورج وسوف هو فعلاً متعب صحيًا، بعد تداعيات حاله الصحية قبل ستة أشهر، وعلم ان الوسوف يعاني ولكن بعيداً عن الاعلام.
وعُلم أن الوسوف تعب كثيراً من الحفل الذي أقيم مؤخراً في الرياض وظهر ذلك واضحاً في الفيديو المصور من نهاية الحفل؛ وهو لا يستطيع الحراك ولا حتى الغناء، الأمر الذي تطور بعد الحفل وطلبت هيئة الترفيه تكليف طبيب للإشراف على وضعه الصحي؛ وهو ما دفع إلى انتشار خبر انه أصيب بعارض صحي مساء الجمعة الماضي وأنه داخل احدى مستشفيات الرياض.
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في هذا السياق، علمت "نواعم" أن الامر لم يستدع دخول المستشفى لكنه ظل في الفندق وتحت الرعاية الطبية اللازمة؛ في وقت نشر الممثل المصري كريم عبد العزيز صورة تجمعه بوسوف وكانت بمثابة اطمئنان لجمهور الوسوف.
وعلمت "نواعم" أن غناء عدد من الفنانين في ليلة تكريم الموسيقار المصري صلاح الشرنوبي مؤخراً في الرياض جاء بناءً على طلب الوسوف نفسه الذي اختتم الحفل بميدلي جمعه بزملائه من لبنان والدول العربية.
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