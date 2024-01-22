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فنون ومشاهير

وفاة الممثل الشهير عن عمر 58 عاماً.. شقيقته أعلنت الخبر الحزين! (صورة)

Lebanon 24
22-01-2024 | 10:10
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توفي الممثل ديفيد غيل، الشهير بدور الدكتور جو سكانلون في أكثر من 200 حلقة من المسلسل Port Charles، عن عمرٍ يناهز 58 عاماً.
وأعلنت شقيقة غيل، كاتي كولميناريس، خبر وفاته على موقع إنستغرام يوم الجمعة، في حين لم يعرف سبب الوفاة بعد.
وكتبت كولميناريس، إلى جانب صورة لهما وهما يتعانقان: "لم يكن هناك حتى يوم واحد في حياتي لم تكن فيه معي بجانبي، دائماً ما يكون أفضل صديق لي، وعلى استعداد لمواجهة أي شيء وأي شخص معي. سأضمك بقوة كل يوم في قلبي، أيها الرائع المحب، الإنسان الشرس المذهل الذي أفتقدك في كل ثانية من كل يوم إلى الأبد، لن يكون هناك أبداً آخر".
 
 
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كما شارك بيت فيريرو، مضيف ومنتج برنامج البودكاست Beverly Hills 90210 Show، على نطاق واسع خبر وفاة غيل، حيث قام بتحميل مقاطع من ظهور غيل في برنامجه.
 
 
وكتب الحساب الرسمي للبودكاست على موقع إنستغرام: "في ذكرى ديفيد غيل. إليكم بعض القصص التي شاركها عندما انضم إلى البودكاست".
 
 
ووُلد غيل عام 1965في تامبا بولاية فلوريدا، كان ممثلاً تلفزيونياً غزير الإنتاج في منتصف وأواخر التسعينيات.
 
 
ظهر لأول مرة على الشاشة في حلقة من برنامج Growing Pains عام 1990. ظهر لاحقاً في مسلسلات مثل Doogie Howser, M.D مع نيل باتريك هاريس، وMurder، She Wrote مع الراحلة أنجيلا لانسبري قبل أن يتم اختياره في Beverly Hills، 90210.

كان دوره الأكبر في مسلسل General Hospital، والذي ظهر فيه بدور الدكتور جو سكانلون في 216 حلقة خلال موسم واحد في عامي 1999 و2000.

على الجانب السينمائي، ظهر غيل أمام برادلي كوبر وكولين بورش في الفيلم الكوميدي الرومانسي Bending All the Rules لعام 2002. كما ظهر أيضاً في فيلم Perfect Opposites لعام 2004.
 
 
وتشمل اعتماداته السينمائية الأخرى بعض الأفلام مثل Some Girl، وفيلم الرعب The Belly of the Beast، الذي كان آخر دور له على الشاشة لعام 2008. وكان آخر دور تمثيلي له هو دور التعليق الصوتي في لعبة الفيديو Blacksad: Under the Skin، التي تم إصدارها في عام 2019. (سيدتي)
 
 
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