بعد وفاة ابنه غرقا.. ممثل شهير يُعلن اعتزاله وهذا ما قاله (صورة)

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بسبب وفاة نجله عبدالله، الذي فارق الحياة في شهر تموز الماضي غرقا في منطقة الساحل الشمالي، أكد الممثل المصري حسن يوسف اعتزاله التمثيل.وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الاثنين، إن الألم الذي بداخله نتيجة فقدان نجله، يمنعه من تجسيد أدوار، كما اعتاد أن يشاهده الجمهور، مشيرًا إلى أنه متفرغ حاليا في قراءة القرآن الكريم.وأردف يوسف أنه قد يعود للتمثيل مجددًا إذا عُرض عليه "نص جيد وأجر جيد"، قائلًا: "لو اتعرض عليا عمل معنديش غير ورق كويس وأجر كويس.. لكن غير كده مفيش أي شغل".