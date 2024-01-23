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فنون ومشاهير

بعد وفاة ابنه غرقا.. ممثل شهير يُعلن اعتزاله وهذا ما قاله (صورة)

Lebanon 24
23-01-2024 | 00:35
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بسبب وفاة نجله عبدالله، الذي فارق الحياة في شهر تموز الماضي غرقا في منطقة الساحل الشمالي، أكد الممثل المصري حسن يوسف اعتزاله التمثيل.

وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الاثنين، إن الألم الذي بداخله نتيجة فقدان نجله، يمنعه من تجسيد أدوار، كما اعتاد أن يشاهده الجمهور، مشيرًا إلى أنه متفرغ حاليا في قراءة القرآن الكريم.
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وأردف يوسف أنه قد يعود للتمثيل مجددًا إذا عُرض عليه "نص جيد وأجر جيد"، قائلًا: "لو اتعرض عليا عمل معنديش غير ورق كويس وأجر كويس.. لكن غير كده مفيش أي شغل".
 
 
 
 
وشكر الممثل المصري الجمهور على تعاطفهم معه ومشاركته أحزانه في وفاة ابنه، لافتا إلى أنه حتى الآن يتلقى العزاء من الجمهور، معلقا: طول عمركم جنبي طول عمركم مش مقصرين في تشجيعي وإذا كنت قدمت أدوار كويسة ده بفضل تشجيعكم ليا.

 وكانت الممثلة المعتزلة، شمس البارودي، أعلنت قبل أيام قليلة اعتزال زوجها حسن يوسف "نهائياً"، واتجاهه إلى التفرغ للعبادة، وذلك بعد وفاة نجلهما. (فوشيا)


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