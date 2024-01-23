زوجها من آل جنبلاط: ملكة جمال لبنان السابقة تطل بالحجاب من أحد المساجد في الامارات





روزاريتا موجودة حاليا في الامارات، وقامت بنشر صور لها خلال زيارتها مسجد الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي.

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واختارت عباءة بغطاء على الرأس بمثابة حجاب. نشرت ملكة جمال لبنان السابقة روزاريتا طويل صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.روزاريتا موجودة حاليا في الامارات، وقامت بنشر صور لها خلال زيارتها مسجد الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي.واختارت عباءة بغطاء على الرأس بمثابة حجاب.

يُذكر ان روزاريتا تزوجت مدنيا من بشير جنبلاط في تركيا عام 2021 ولديهما ابنة.



وانتخبت روزاريتا ملكة جمال لبنان عام 2008.



