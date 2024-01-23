بعد طلاقه من ياسمين عبد العزيز أحمد العوضي في المستشفى.. أصيب بوعكة صحية مُفاجئة!

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بعد مرور نحو أسبوعين على إعلان طلاقه من الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، كشف السيناريست المصري محمود حمدان، مؤلف مسلسل "حق عرب" عن تعرّض بطل العمل النجم أحمد العوضي لأزمة صحية مفاجئة، استدعت نقله الى أحد المستشفيات.وكتب حمدان عبر حسابه الشخصي في موقع فيسبوك: "دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى من يومين لصعوبة حالته".ولم يكشف حمدان طبيعة مرض العوضي أو أي تفاصيل عن حالته، وقد حذف المنشور بعدها بساعات قليلة، وهو ما أثار القلق على العوضي بين جمهوره.ومسلسل "حق عرب" يعدّ أول بطولة مطلقة للعوضي في الدراما بعدما قدّم مع طليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز مسلسلَي "ضرب نار" و"اللي مالوش كبير"، واللذين عُرضا في موسمَي رمضان 2022 و2023.(لها)