بطل "Fifty Shades of Gray" ينجو من موت محتّم!

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كشف صديق مقرب من النجم جيمي دورنان أن الأخير نجا مؤخرا من موت محتم، عقب ملامسته ليرقة خطيرة في البرتغال، وفقا لما ذكرت صحيفة "تلغراف" اللندنية.وبحسب مقدم البرامج، غوردن سمارت، فإن نجم فيلم "Fifty Shades of Gray"، البالغ من العمر 41 عامًا، احتاج إلى علاج طارئ بعد تعرضه لشعر سام من يرقات خطيرة، أثناء تواجده في ملعب غولف.وقال سمارت، الذي احتاج أيضًا إلى دخول المستشفى بسبب نفس الأعراض: "هرعت إلى المستشفى في البرتغال معتقدًا أنني كنت أعاني من نوبة قلبية"، مضيفا: "كنا محظوظين جدًا لأننا ما زلنا على قيد الحياة".وأوضح في تصريحات إذاعية: "اتضح أن هناك نوع من اليرقات السامة في ملاعب الغولف في جنوب البرتغال".وتابع: "لقد قضينا وقتًا رائعًا خلال رحلتنا، ففي اليوم الأول لعبنا الغولف.. وفي اليوم التالي لعبنا أيضا الغولف.. وعقب عودتنا بدأت أشعر بالوخز في يدي اليسرى، وهذه أمور تشير عادة إلى بداية أزمة قلبية".وسارع سمارت إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تسجيل ارتفاع غير طبيعي في معدل ضربات القلب، وأثناء وجوده هناك، وبينما هو مستلق على سرير، رأى دورنان يُنقل بسرعة إلى غرفة الطوارئ.وزاد سمارت، البالغ من العمر 43 عاما: "عندما رأيت جيمي هناك أدركت أننا في وضع صعب لأننا كنا نعاني نفس الأعراض، وعندها عشت لحظات مرعبة للغاية".ولم يكتشف الرجلان السبب الحقيقي لوجودهما في غرفة الطوارئ إلا عندما اتصل بهما الطبيب هاتفيًا في الأسبوع التالي، والذي أوضح أنهما تماسا مع شعر شائك صغير موجود على اليرقات، مما أدى إلى إصابتهما بصدمة حساسية شديدة.كما أخبرهما بأن مثل تلك الحوادث "شائعة نوعا ما في جنوب أوروبا".وكشف سمارت أيضًا أن المسعفين طلبوا من دورنان التقاط صورة شخصية له بعد إخراجه من الرعاية المركزة، وهو الطلب الذي استجاب له النجم وذلك على الرغم من أنه كان في حالة صعبة.