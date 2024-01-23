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فنون ومشاهير

بعد طلاقهما... ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفى

Lebanon 24
23-01-2024 | 08:10
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زارت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، طليقها الفنان أحمد العوضي في إحدى المستشفيات الخاصة الكبرى بالقاهرة، إثر الأزمة الصحية التي تعرض لها خلال الساعات الماضية.

وعلم موقع "فوشيا" أن ياسمين زارته بالمستشفى في الساعات الأولى من صباح اليوم، حتى تكون أروقة المستشفى هادئة، وحتى لا تلف انتباه الحاضرين.
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وبين المخرج المصري إسماعيل فاروق، في تصريح خاص لموقع "فوشيا" الحالة الصحية للفنان أحمد العوضي قائلاً: الفنان أحمد العوضي بخير، كل ما تعرض له هو نزلة برد شديدة، بسبب التقلبات المناخية أثناء تصوير مسلسل "حق عرب".
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