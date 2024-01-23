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فنون ومشاهير

"متزعلوش".. خضوع الفنان الشهير لجراحة في القلب وصورة تكشف حالته الصحية

Lebanon 24
23-01-2024 | 09:30
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خضع الفنان الكبير صبري عبد المنعم لجراحة في القلب، وذلك بحسب ما أعلنه الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق.
 
 
وأكد شعبان عبر حسابه الخاص في "فيسبوك"، أن عبد المنعم حالته الصحية تتحسّن يوماً بعد يوم.
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ونشر شعبان صورة جمعته مع عبد المنعم، وعلّق عليها قائلاً: "الفنان صبري عبد المنعم حالته أحسن كتير... متزعلوش".
 


وكان الفنان صبري عبد المنعم قد تعرّض لأزمة صحية مفاجئة خلال الفترة الماضية، دخل على أثرها المستشفى، والسبب هو تأثره بحكم براءة المتهمين في قضية النصب عليه.

ويُعد مسلسل "بابا المجال" آخر أعمال صبري عبد المنعم الدرامية، حيث تدور أحداثه حول "زين"، الميكانيكي الذي يكافح ليعيش حياة كريمة مع والدته وخطيبته وإخوتها، بينما تخفي والدته حقيقة أن والده لا يزال على قيد الحياة، ولكن السر الذي أخفته طويلاً يهدّد حياة "زين" ويقلبها رأساً على عقب.
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