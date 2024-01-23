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فنون ومشاهير

نُقِلَ فوراً إلى المستشفى وحالته خطيرة جدّاً... إصابة ممثل خلال تصوير أحد المشاهد إليكم ما جرى معه

Lebanon 24
23-01-2024 | 12:03
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وقعت حادثة مروّعة في موقع تصوير المسلسل التلفزيوني "محمد سلطان الفتوحات"، الذي يجسد قصة الفاتح العثماني السلطان محمد الفاتح، والذي يقوم ببطولته الممثل سيركان تشاي أوغلو.

وفي التفاصيل، اصطدم سيركان بشجرة أثناء تنفيذ مشهد كان من المفترض فيه أن يحارب فيه على الحصان.
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ووفقاً لتقرير نشرته مجلة "tv100 Line"، تم نقل البيرق إلى المستشفى بعد تلقيه الإسعافات الأولية، حيث أكدت المصادر أن حالته خطيرة نتيجة للإصابات التي تعرّض لها. (عربي بوست)
 
 
<strong>الممثل سنان البيرق</strong>/ التواصل الاجتماعي
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