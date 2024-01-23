Advertisement

فنون ومشاهير

أصالة تعتذر لأنغام على الهواء: "إنت عندي بالدنيا"

Lebanon 24
23-01-2024 | 13:23
A-
A+
Doc-P-1155951-638416386697073690.jpg
Doc-P-1155951-638416386697073690.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكَّدت الفنانة السورية أصالة نصري عمق علاقة الصداقة التي تجمعها بزميلتها الفنانة المصرية أنغام، وذلك بعدما تصالحتا في الحفل الذي أحيتاه ضمن فعاليات موسم الرياض في رأس السنة الحالية.


واعتذرت أصالة من أنغام على ما بدر منها، خلال حلولهما ضيفتين في بودكاست "Big Time"، مشددةً على حبها لها. وقالت أصالة: "نغومة مو بس موهبتها يلي خلتها ثابتة وموجودة ودائمًا بالتصاعد لأنها مالا عايشة على التاريخ يلي عملته دائمًا عندها جديد، وسبب وجودها التزامها، إحنا انقطعنا عن بعض بس الود والاحترام والمحبة يلي عندي تجاهك ما انقطع ولا لحظة.. أنا جدًّا بحترمك وبحبك وفخورة إني أنا وانت بنفس التايتل".
Advertisement


وأضافت: "أعتذر عما بدر مني، أنا أسأت الأول لنفسي، كنت مش مرتاحة فكان عادي زعلت رفيقتي، وإنت عندي بالدنيا وبحبك وبحترمك".

بدورها، ردت أنغام على اعتذار صديقتها، مُشيرةً إلى أن أصالة شخصية تأتي مرة واحدة في الحياة، وأن كلتيهما كانتا قريبتين بسبب أعمارهما المتقاربة وظروفهما المتشابهة.

المصدر: فوشيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
13:45 | 2024-01-23
12:03 | 2024-01-23
09:30 | 2024-01-23
08:10 | 2024-01-23
05:30 | 2024-01-23
04:11 | 2024-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24