أصالة تعتذر لأنغام على الهواء: "إنت عندي بالدنيا"

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أكَّدت الفنانة السورية أصالة نصري عمق علاقة الصداقة التي تجمعها بزميلتها الفنانة المصرية أنغام، وذلك بعدما تصالحتا في الحفل الذي أحيتاه ضمن فعاليات موسم الرياض في رأس السنة الحالية.واعتذرت أصالة من أنغام على ما بدر منها، خلال حلولهما ضيفتين في بودكاست "Big Time"، مشددةً على حبها لها. وقالت أصالة: "نغومة مو بس موهبتها يلي خلتها ثابتة وموجودة ودائمًا بالتصاعد لأنها مالا عايشة على التاريخ يلي عملته دائمًا عندها جديد، وسبب وجودها التزامها، إحنا انقطعنا عن بعض بس الود والاحترام والمحبة يلي عندي تجاهك ما انقطع ولا لحظة.. أنا جدًّا بحترمك وبحبك وفخورة إني أنا وانت بنفس التايتل".وأضافت: "أعتذر عما بدر مني، أنا أسأت الأول لنفسي، كنت مش مرتاحة فكان عادي زعلت رفيقتي، وإنت عندي بالدنيا وبحبك وبحترمك".