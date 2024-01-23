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فنون ومشاهير

ممثلة معروفة على بعد خطوة واحدة من الأوسكار

Lebanon 24
23-01-2024 | 23:00
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ترشح الفيلم الوثائقي التونسي "بنات ألفة" أو Four Daughters، ضمن القائمة القصيرة لأفضل فيلم وثائقي عالمي في النسخة الـ96 لنيل جوائز الأوسكار.
 
 
الفيلم من بطولة الفنانة هند صبري ومن إخراج وتأليف كوثر بن هنية وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه وتم تصويره في تونس.
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ويدخل الفيلم التونسي المنافسة مع أربعة أفلام أخرى، وهي: "Bobi Wine: The People's President" تأليف وإخراج كريستوفر شارب وموسى بويو، و"The Eternal Memory" إخراج مايتي ألبيردي، وTo" Kill a Tiger" إخراج نيشا باهوجا، بالإضافة إلى "20 Days in Mariupol" إخراج مستيسلاف تشيرنوف.


يعد هذا الترشح هو الثاني للمخرجة التونسية كوثر بن هنية في الأوسكار؛ وذلك بعد ترشح فيلمها "الرجل الذي باع ظهره" في فئة أفضل فيلم عالمي في النسخة الـ 93 من حفل توزيع جوائز أوسكار.



 
المصدر: فوشيا
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