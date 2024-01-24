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فنون ومشاهير
بعدما كانت حالته صعبة... ما آخر تطورات حالة أحمد العوضي الصحية؟
Lebanon 24
24-01-2024
|
06:00
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تحسنت حالة الفنان المصري أحمد العوضي، بعد الأزمة الصحية التي تعرّض لها خلال الساعات الماضية، والتي نقل على أثرها لأحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة.
وعلم موقع "فوشيا" أن العوضي سيغادر المستشفى بعد ساعات، ليعود لمنزله، لكي يواصل العمل على تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "حق عرب".
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وأشارت مصادر لموقع "فوشيا"، إلى أن أسرة مسلسل "حق عرب"، كانت قد زارته في المستشفى خلال الساعات الماضية، من بينهم المؤلف محمود حمدان والمخرج إسماعيل فاروق.
كما كانت الفنانة ياسمين عبد العزيز، من أوائل الفنانات اللاتي حرصن على زيارة العوضي بعد ساعات من نقله للمستشفى على الرغم من إعلان طلاقهما.
وبين المخرج المصري إسماعيل فاروق، في تصريح سابق لموقع "فوشيا"، تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد العوضي قائلاً: الفنان أحمد العوضي بخير، كل ما تعرض له هو نزلة برد شديدة؛ بسبب التقلبات المناخية أثناء تصوير مسلسل "حق عرب".
وكان محمود حمدان مؤلف مسلسل "حق عرب"، أول من كشف تفاصيل الحالة الصحية للعوضي، من خلال منشور عبر صفحته بمنصة "فسبوك"، قال فيها: دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته.
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